Шелгачёва Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелгачёва Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

08.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Полухина Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Шелгачёв Николай

Рождение ребёнка
18.03.1910

Сын: Шелгачёв Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Шелгачёв Николай

Рождение ребёнка
1913

Сын: Шелгачёв Константин Николаевич

Отец ребёнка: Шелгачёв Николай

Смерть
08.09.1963
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