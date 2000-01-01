Шелгачёва Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти08.09.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Полухина Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Шелгачёв Николай
Рождение ребёнка
18.03.1910
Сын: Шелгачёв Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Шелгачёв Николай
Рождение ребёнка
1913
Сын: Шелгачёв Константин Николаевич
Отец ребёнка: Шелгачёв Николай
Смерть
08.09.1963