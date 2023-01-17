Полухина (Шелгачёва) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолухина (Шелгачёва) Анастасия Николаевна

Полухина (Шелгачёва) Анастасия Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

13.08.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шелгачёв Николай

Мать: Шелгачёва Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
30.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полухин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1940

Сын: Полухин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Полухин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.1946

Дочь: Ермилина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Полухин Василий Васильевич

Михайловка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полухин Семён Васильевич

Отец ребёнка: Полухин Василий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полухин Василий Васильевич

Смерть
13.08.1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close