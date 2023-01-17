Полухина (Шелгачёва) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти13.08.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Шелгачёв Николай
Рождение ребёнка
30.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полухин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1940
Сын: Полухин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Полухин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.1946
Дочь: Ермилина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Полухин Василий Васильевич
Михайловка, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Полухин Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.08.1961