Шелгачёв Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1910
Дата смерти03.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1910
Отец: Шелгачёв Николай
Рождение ребёнка
04.08.1941
Сын: Шелгачёв Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
11.10.1945
Рождение ребёнка
28.10.1947
Сын: Шелгачёв Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.06.1949
Дочь: Черкасова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.03.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1979