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Шелгачёв Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1910

Дата смерти

03.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1910

Отец: Шелгачёв Николай

Мать: Шелгачёва Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
04.08.1941

Сын: Шелгачёв Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
11.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.10.1947

Сын: Шелгачёв Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.06.1949

Дочь: Черкасова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелгачёва Евдокия Дмитриевна

Смерть
03.10.1979
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