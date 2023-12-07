Горнакова (Рыданных) Параскева Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова (Рыданных) Параскева Кирилловна

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Рыданных Кирил Герасимович

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Алексей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
20.06.1857

Сын: Горнаков Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
29.08.1858

Сын: Горнаков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.03.1861

Сын: Горнаков Федот Алексеевич

Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
22.11.1863

Сын: Горнаков Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Горнакова) Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
13.09.1868

Дочь: (Горнакова) Федора Алексеевна

Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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