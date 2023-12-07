Горнакова (Рыданных) Параскева Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Рыданных Кирил Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1857
Сын: Горнаков Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
29.08.1858
Сын: Горнаков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
01.03.1861
Сын: Горнаков Федот Алексеевич
Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1863
Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Горнакова) Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1868
Дочь: (Горнакова) Федора Алексеевна
Отец ребёнка: Горнаков Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно