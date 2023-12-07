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Горнаков Федот Алексеевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

01.03.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1861

Отец: Горнаков Алексей Васильевич

Мать: Горнакова (Рыданных) Параскева Кирилловна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Евлампия Федотовна

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Василий Федотович

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Ксения Федотовна

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Анна Федотовна

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Агрипина Дмитриена

Рождение ребёнка
06.04.1909

Сын: Горнаков Флегонт Федотович

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Горнаков Михаил Федотович

Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена

Смерть
Неизвестно

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