Горнаков Федот Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1861
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Евлампия Федотовна
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Василий Федотович
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Ксения Федотовна
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Анна Федотовна
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1909
Сын: Горнаков Флегонт Федотович
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена
Рождение ребёнка
27.10.1911
Сын: Горнаков Михаил Федотович
Мать ребёнка: Горнакова Агрипина Дмитриена
Смерть
Неизвестно