Горнакова Агрипина Дмитриена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Евлампия Федотовна
Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горнаков Василий Федотович
Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Ксения Федотовна
Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Анна Федотовна
Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1909
Сын: Горнаков Флегонт Федотович
Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
27.10.1911
Сын: Горнаков Михаил Федотович
Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич
Смерть
Неизвестно