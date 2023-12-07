Горнакова Агрипина Дмитриена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Агрипина Дмитриена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Евлампия Федотовна

Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горнаков Василий Федотович

Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Ксения Федотовна

Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Анна Федотовна

Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Федот Алексеевич

Рождение ребёнка
06.04.1909

Сын: Горнаков Флегонт Федотович

Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
27.10.1911

Сын: Горнаков Михаил Федотович

Отец ребёнка: Горнаков Федот Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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