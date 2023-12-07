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Рыданных Кирил Герасимович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1801

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Рыданных Герасим Иванович

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.01.1823

Сын: Рыданных Павел Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рыданных Константин Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.10.1826

Сын: Рыданных Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
04.10.1826

Сын: Рыданных Иосиф Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Горнакова (Рыданных) Параскева Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
1853
Горбово, Киренский округ, Сибирский край

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