Рыданных Кирил Герасимович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Рыданных Герасим Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1823
Сын: Рыданных Павел Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рыданных Константин Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1826
Сын: Рыданных Иосиф Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Горнакова (Рыданных) Параскева Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1853