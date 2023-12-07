Рыданных Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения04.10.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1826
Отец: Рыданных Кирил Герасимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рыданных) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна
Рождение ребёнка
26.03.1848
Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна
Рождение ребёнка
15.05.1849
Дочь: (Рыданных) Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Рыданных) Едокия Ивановна
Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Рыданных) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна
Рождение ребёнка
19.02.1857
Сын: Рыданных Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна
Рождение ребёнка
10.01.1859
Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна
Рождение ребёнка
12.12.1861
Сын: Рыданных Апполон Иванович
Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна
Рождение ребёнка
12.12.1861
Дочь: (Рыданных) Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна
Смерть
Неизвестно