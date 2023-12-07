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Рыданных Иван Кириллович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

04.10.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1826

Отец: Рыданных Кирил Герасимович

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыданных Миропия Егоровна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Рыданных) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна

Рождение ребёнка
26.03.1848

Сын: Рыданных Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна

Рождение ребёнка
15.05.1849

Дочь: (Рыданных) Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Рыданных) Едокия Ивановна

Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Рыданных) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна

Рождение ребёнка
19.02.1857

Сын: Рыданных Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна

Рождение ребёнка
10.01.1859

Сын: Рыданных Петр Иванович

Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.12.1861

Сын: Рыданных Апполон Иванович

Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна

Рождение ребёнка
12.12.1861

Дочь: (Рыданных) Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Рыданных Миропия Егоровна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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