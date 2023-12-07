Рыданных Миропия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Рыданных) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович
Рождение ребёнка
26.03.1848
Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович
Рождение ребёнка
15.05.1849
Дочь: (Рыданных) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Рыданных) Едокия Ивановна
Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Рыданных) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович
Рождение ребёнка
19.02.1857
Сын: Рыданных Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович
Рождение ребёнка
10.01.1859
Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович
Рождение ребёнка
12.12.1861
Сын: Рыданных Апполон Иванович
Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович
Рождение ребёнка
12.12.1861
Дочь: (Рыданных) Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович
Смерть
Неизвестно