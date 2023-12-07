Рыданных Миропия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыданных Миропия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыданных Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Рыданных) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович

Рождение ребёнка
26.03.1848

Сын: Рыданных Гаврил Иванович

Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович

Рождение ребёнка
15.05.1849

Дочь: (Рыданных) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Рыданных) Едокия Ивановна

Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Рыданных) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович

Рождение ребёнка
19.02.1857

Сын: Рыданных Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович

Рождение ребёнка
10.01.1859

Сын: Рыданных Петр Иванович

Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
12.12.1861

Сын: Рыданных Апполон Иванович

Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович

Рождение ребёнка
12.12.1861

Дочь: (Рыданных) Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Рыданных Иван Кириллович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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