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Горнаков Егор Алексеевич

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

22.11.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1863

Отец: Горнаков Алексей Васильевич

Мать: Горнакова (Рыданных) Параскева Кирилловна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Александра Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горнакова) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрина (Горнакова) Ксения Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Горнаков Евстафий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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