Горнаков Егор Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1863
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Александра Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горнакова) Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрина (Горнакова) Ксения Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Горнаков Евстафий Егорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно