Горнаков Евстафий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Горнаков Егор Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
18.01.1943
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горнакова Анна Яковлевна
Смерть
1957