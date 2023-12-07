Горнаков Евстафий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнаков Евстафий Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Горнаков Егор Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
18.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горнакова Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горнакова Анна Яковлевна

Смерть
1957
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