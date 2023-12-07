Горнакова (Тараканова) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
18.01.1943
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1947
Смерть
Неизвестно