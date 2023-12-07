Горнакова (Тараканова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорнакова (Тараканова) Анна Яковлевна

Горнакова (Тараканова) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Евстафий Егорович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Евстафий Егорович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Евстафий Егорович

Рождение ребёнка
18.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Евстафий Егорович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Евстафий Егорович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горнаков Евстафий Егорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.