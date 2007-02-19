Попова Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1923
Дата смерти19.02.2007
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1923
Отец: Овчинников Михаил
Мать: Овчинникова Александра
Рождение ребёнка
08.12.1948
Дочь: Ефимова Любовь Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
26.02.1952
Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
07.02.1956
Дочь: Попова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович
Смерть
19.02.2007