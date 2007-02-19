Попова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1923

Дата смерти

19.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1923

Отец: Овчинников Михаил

Мать: Овчинникова Александра

Рождение ребёнка
08.12.1948

Дочь: Ефимова Любовь Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
26.02.1952

Сын: Попов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
07.02.1956

Дочь: Попова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Попов Пётр Михайлович

Смерть
19.02.2007
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