Попов Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Пётр Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1923

Дата смерти

05.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1923

Отец: Попов Михаил

Мать: Попова Фиона

Рождение ребёнка
08.12.1948

Дочь: Ефимова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Попова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
26.02.1952

Сын: Попов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Попова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1956

Дочь: Попова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Попова Нина Михайловна

Смерть
05.09.1990
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