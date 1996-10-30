Попов Пётр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1923
Дата смерти05.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1923
Отец: Попов Михаил
Мать: Попова Фиона
Рождение ребёнка
08.12.1948
Дочь: Ефимова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Попова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
26.02.1952
Мать ребёнка: Попова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1956
Дочь: Попова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Попова Нина Михайловна
Смерть
05.09.1990