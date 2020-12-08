Попова Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1956
Дата смерти08.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956
Отец: Попов Пётр Михайлович
Мать: Попова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
29.09.1985
Сын: Тихов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Тихов Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихова Валентина
Отец ребёнка: Тихов Владимир Дмитриевич
Смерть
08.12.2020