Попова Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1956

Дата смерти

08.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1956

Отец: Попов Пётр Михайлович

Мать: Попова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
29.09.1985

Сын: Тихов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Тихов Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихова Валентина

Отец ребёнка: Тихов Владимир Дмитриевич

Смерть
08.12.2020
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