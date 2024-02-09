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Потехина Августа Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Потехина Анна Сакердоновна (Сахердоновна)

Отец ребёнка: Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Потехин Николай Сакердонович (Сахердонович)

Отец ребёнка: Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Потехин Иван (Иоанн) Сакердонович (Сахердонович)

Отец ребёнка: Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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