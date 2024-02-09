Потехина Августа Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Потехина Анна Сакердоновна (Сахердоновна)
Отец ребёнка: Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Потехин Николай Сакердонович (Сахердонович)
Отец ребёнка: Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Потехин Иван (Иоанн) Сакердонович (Сахердонович)
Отец ребёнка: Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович
Смерть
Неизвестно