деревня Бруниха, Сямженский район, Северный край (на 1931) — Familio

Бруниха

Сямженский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Кадниковский уезд
4477Бруника, д. вл.при колодце.12910972829

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Бельтяевский сельсовет
Бруниха (Промыш. пред,с 2 раб.,Дегтек. артель с-хоз. арт.) 4476деревняЗимнее: 10 км. Летнее: 10 км.Зимнее: 9 км. Летнее: 9 км.Зимнее: 124 км. Летнее: 124 км.2625

Мы используем куки для улучшения работы сайта.