Потехин Николай Сакердонович (Сахердонович)
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потехина Тамара Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потехина Ия Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потехин Герман Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потехина Вера Алексеевна
Смерть
1943