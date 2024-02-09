Потехин Николай Сакердонович (Сахердонович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехин Николай Сакердонович (Сахердонович)

Место рождения

Бруниха, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1909

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович

Мать: Потехина Августа Ефремовна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потехина Тамара Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потехина Ия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потехин Герман Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потехина Вера Алексеевна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Смерть
1943

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