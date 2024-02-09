Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович

Место рождения

Бруниха, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Потехин Платон

Мать: Потехина Евдокия Яковлевна (Иаковлева)

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потехина Августа Ефремовна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Потехина Анна Сакердоновна (Сахердоновна)

Мать ребёнка: Потехина Августа Ефремовна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Потехин Николай Сакердонович (Сахердонович)

Мать ребёнка: Потехина Августа Ефремовна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Потехин Иван (Иоанн) Сакердонович (Сахердонович)

Мать ребёнка: Потехина Августа Ефремовна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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