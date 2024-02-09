Потехин Сакердон (Сахердон) Платонович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Потехина Анна Сакердоновна (Сахердоновна)
Мать ребёнка: Потехина Августа Ефремовна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Потехин Николай Сакердонович (Сахердонович)
Мать ребёнка: Потехина Августа Ефремовна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Потехин Иван (Иоанн) Сакердонович (Сахердонович)
Мать ребёнка: Потехина Августа Ефремовна
Смерть
Неизвестно