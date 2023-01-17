Ходосова (Шамина) Гарпена Петровна
Место рождения
Дата рождения20.06.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1898
Отец: Шамин Петр Дмитриевич
Мать: Шамина Елена Андреевна
Бракосочетание
07.02.1918
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ходосова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ходосов Андрей Емельянович
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно