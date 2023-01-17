Ходосова (Шамина) Гарпена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходосова (Шамина) Гарпена Петровна

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Место рождения

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

20.06.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1894 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1898

Отец: Шамин Петр Дмитриевич

Мать: Шамина Елена Андреевна

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
07.02.1918

Муж: Ходосов Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ходосова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ходосов Андрей Емельянович

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходосов Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходосов Андрей Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходосов Андрей Емельянович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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