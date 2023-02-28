Ходосов Андрей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходосов Андрей Емельянович

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Место рождения

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.10.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1894 ст.

Отец: Ходосов Емельян Осипович

Мать: Ходосова Татьяна Петровна

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
07.02.1918

Жена: Ходосова Гарпена Петровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ходосова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ходосова Гарпена Петровна

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходосова Гарпена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходосова Гарпена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходосова Гарпена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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