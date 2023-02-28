Ходосов Андрей Емельянович
Место рождения
Дата рождения01.10.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1894 ст.
Бракосочетание
07.02.1918
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ходосова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ходосова Гарпена Петровна
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно