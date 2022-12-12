Шамин Петр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамин Петр Дмитриевич

Шамин Петр Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1898

Дочь: Ходосова Гарпена Петровна

Мать ребёнка: Шамина Елена Андреевна

Толпино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамина Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close