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Помыкалов Иван Моисеевич

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Место рождения

д. Фроловка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Помыкалов Моисей Семенович

Мать: не указана

д. Фроловка
Рождение ребёнка
08.09.1909

Дочь: Карабанова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Помыкалова Анисья Лукинична

Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помыкалова Анисья Лукинична

Смерть
Неизвестно
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