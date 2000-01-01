Помыкалов Иван Моисеевич
Место рожденияд. Фроловка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Помыкалов Моисей Семенович
Мать: не указана
д. Фроловка
Рождение ребёнка
08.09.1909
Дочь: Карабанова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Помыкалова Анисья Лукинична
Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно