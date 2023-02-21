Помыкалова Анисья Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыкалова Анисья Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1909

Дочь: Карабанова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Помыкалов Иван Моисеевич

Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Помыкалов Иван Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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