Помыкалова Анисья Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1909
Дочь: Карабанова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Помыкалов Иван Моисеевич
Д. Фроловка, Долговская волость, Челябинский уезд, Оренбургская губерния (на 1900 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно