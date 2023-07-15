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Евфимия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарев Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Бочкарева Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бочкарева Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Бочкарев Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Бочкарева Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бочкарева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Бочкарев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Бочкарева Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1861 ст.

Сын: Бочкарев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович

Пригородный, Сызранский район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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