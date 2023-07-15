Евфимия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Бочкарева Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Бочкарева Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бочкарев Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Бочкарева Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бочкарева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Бочкарева Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович
Рождение ребёнка
10.11.1861 ст.
Сын: Бочкарев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бочкарев Дмитрий Семенович
Пригородный, Сызранский район, Самарская область
Смерть
Неизвестно