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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1465Царево-Никольское (Образцово), с. удел.при р. Кубре.41119118135Церковь православная 1. Ремесленное училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
922. Царево-Никольское (Образцовое), село бывшее удельное, при речке Кубре, дворов 40, жителей 307, церковь православная, школа
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
242Царево-Никольское, село, при рч. Кубре; н. р.143472138163
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56545Пригородныйпосёлок53°07'с.ш.48°26'в.д.N-39-097