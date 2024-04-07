посёлок Пригородный, Сызранский район, Самарская область (на 2018) — Familio

Пригородный

Сызранский район, Самарская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1465Царево-Никольское (Образцово), с. удел.при р. Кубре.41119118135Церковь православная 1. Ремесленное училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Кашпиревская волость
922. Царево-Никольское (Образцовое), село бывшее удельное, при речке Кубре, дворов 40, жителей 307, церковь православная, школа

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Кашпирская волость
242Царево-Никольское, село, при рч. Кубре; н. р.143472138163

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сызранский район
56545Пригородныйпосёлок53°07'с.ш.48°26'в.д.N-39-097

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