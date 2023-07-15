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Бочкарева Ольга Дмитриевна

Место рождения

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Бочкарев Дмитрий Семенович

Мать: Евфимия Степановна

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.02.1867 ст.

Муж: Булатов Флор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.02.1868 ст.

Сын: Булатов Федор Флорович

Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.08.1877 ст.

Дочь: Строкина Прасковья Флоровна

Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1879 ст.

Сын: Строкин Иван Флорович

Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.10.1881 ст.

Сын: Строкин Яков Флорович

Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.

Дочь: Строкина Евдокия Флоровна

Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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