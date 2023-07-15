Бочкарева Ольга Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Бочкарев Дмитрий Семенович
Мать: Евфимия Степановна
Бракосочетание
05.02.1867 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1868 ст.
Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович
Рождение ребёнка
01.08.1877 ст.
Дочь: Строкина Прасковья Флоровна
Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович
Рождение ребёнка
11.09.1879 ст.
Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович
Рождение ребёнка
17.10.1881 ст.
Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович
Рождение ребёнка
15.02.1884 ст.
Дочь: Строкина Евдокия Флоровна
Отец ребёнка: Булатов Флор Никитович
Смерть
Неизвестно