Булатов Федор Флорович
Место рождения
Дата рождения16.02.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1868 ст.
Отец: Булатов Флор Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилкина Наталия Фокиевна
Рождение ребёнка
22.05.1891 ст.
Мать ребёнка: Жилкина Наталия Фокиевна
Рождение ребёнка
06.05.1894 ст.
Сын: Строкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Жилкина Наталия Фокиевна
Смерть
Неизвестно