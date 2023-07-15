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Булатов Федор Флорович

Место рождения

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.02.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1868 ст.

Отец: Булатов Флор Никитович

Мать: Бочкарева Ольга Дмитриевна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилкина Наталия Фокиевна

Рождение ребёнка
22.05.1891 ст.

Сын: Строкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Жилкина Наталия Фокиевна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.05.1894 ст.

Сын: Строкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Жилкина Наталия Фокиевна

Новый Ризадей, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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