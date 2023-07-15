Бочкарев Федор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Бочкарев Дмитрий Семенович
Мать: Евфимия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Васильевна
Рождение ребёнка
15.10.1862 ст.
Сын: Бочкарев Михаил Федорович
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Пригородный, Сызранский район, Самарская область
Смерть
Неизвестно