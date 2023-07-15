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Бочкарев Федор Дмитриевич

Место рождения

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Бочкарев Дмитрий Семенович

Мать: Евфимия Степановна

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1862 ст.

Сын: Бочкарев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Пригородный, Сызранский район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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