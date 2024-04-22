Инна Томас Иванович
Место рождения
Дата рождения27.08.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1828
Отец: Инна Иван
Мать: Инна Анна Абрамовна
Бракосочетание
29.09.1857
Жена: Инна Мария Симоновна
Рождение ребёнка
30.10.1859
Дочь: Катарина Томасовна
Мать ребёнка: Инна Мария Симоновна
Рождение ребёнка
01.07.1867
Дочь: Анна Томасовна
Мать ребёнка: Инна Мария Симоновна
Смерть
Неизвестно