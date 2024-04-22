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Инна Томас Иванович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.08.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1828

Отец: Инна Иван

Мать: Инна Анна Абрамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
29.09.1857

Жена: Инна Мария Симоновна

Рождение ребёнка
30.10.1859

Дочь: Катарина Томасовна

Мать ребёнка: Инна Мария Симоновна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.07.1867

Дочь: Анна Томасовна

Мать ребёнка: Инна Мария Симоновна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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