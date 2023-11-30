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Инна Иван

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.08.1828

Сын: Инна Томас Иванович

Мать ребёнка: Инна Анна Абрамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1834

Сын: Инна Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Инна Анна Абрамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инна Анна Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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