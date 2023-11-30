Инна Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1828
Сын: Инна Томас Иванович
Мать ребёнка: Инна Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
12.03.1834
Сын: Инна Иосиф Иванович
Мать ребёнка: Инна Анна Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инна Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно