Инна Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рождения12.03.1834
Дата смерти13.07.1878
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1834
Отец: Инна Иван
Мать: Инна Анна Абрамовна
Бракосочетание
1854
Рождение ребёнка
09.02.1858
Дочь: Матикайнен Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Хютти Вальборга Иосифовна
Рождение ребёнка
22.11.1860
Дочь: Катарина Иосифовна
Мать ребёнка: Хютти Вальборга Иосифовна
Рождение ребёнка
26.07.1868
Сын: Инна Иосиф Иосифович
Мать ребёнка: Хютти Вальборга Иосифовна
Смерть
13.07.1878