Инна Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнна Иосиф Иванович

Инна Иосиф Иванович

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.03.1834

Дата смерти

13.07.1878

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1834

Отец: Инна Иван

Мать: Инна Анна Абрамовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1854

Жена: Хютти Вальборга Иосифовна

Рождение ребёнка
09.02.1858

Дочь: Матикайнен Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Хютти Вальборга Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.11.1860

Дочь: Катарина Иосифовна

Мать ребёнка: Хютти Вальборга Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.07.1868

Сын: Инна Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: Хютти Вальборга Иосифовна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
13.07.1878
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close