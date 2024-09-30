Инна (Раппу) Анна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Инна Иван
Рождение ребёнка
27.08.1828
Сын: Инна Томас Иванович
Отец ребёнка: Инна Иван
Рождение ребёнка
12.03.1834
Сын: Инна Иосиф Иванович
Отец ребёнка: Инна Иван
Смерть
Неизвестно