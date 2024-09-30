Инна (Раппу) Анна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инна (Раппу) Анна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инна Иван

Рождение ребёнка
27.08.1828

Сын: Инна Томас Иванович

Отец ребёнка: Инна Иван

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.03.1834

Сын: Инна Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Инна Иван

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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