Инна (Патрикки) Мария Симоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.12.1832
Дата смерти05.02.1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.09.1857
Муж: Инна Томас Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1859
Дочь: Катарина Томасовна
Отец ребёнка: Инна Томас Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1867
Дочь: Анна Томасовна
Отец ребёнка: Инна Томас Иванович
Смерть
05.02.1877