Инна (Патрикки) Мария Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инна (Патрикки) Мария Симоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.12.1832

Дата смерти

05.02.1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.09.1857

Муж: Инна Томас Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1859

Дочь: Катарина Томасовна

Отец ребёнка: Инна Томас Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.07.1867

Дочь: Анна Томасовна

Отец ребёнка: Инна Томас Иванович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
05.02.1877
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

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