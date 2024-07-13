Киселев Трофим Акимович
Место рождения
Дата рождения?.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
?.09.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Восприемник
07.12.1871
Крещенная - Варвара 06.12.1871 г.р. Отец - Отирка Федот Васильевич Мать - Мария Константиновна
Рождение ребёнка
01.10.1872
Мать ребёнка: Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Восприемники: 1. Новиков Демьян Андреевич 2. Жабина Евдокия Агеевна
Восприемник
17.01.1873
Крещенная - Ксения, 16.01.1874 г.р. Отец - Отирка Федот Васильевич Мать - Мария Константиновна
Поручитель
21.10.1873
По жениху. Жених - Черняк Мирон Малахиевич, 21 год, 1м браком Невеста - Рябцева Марина Ивановна, 16 лет, девица
Восприемник
20.01.1874
Крещенный - Максим 19.01.1874 г.р. Отец - Куриленко Онуфрий Сафронович Мать - Мария Андреевна
Рождение ребёнка
01.09.1874
Дочь: Киселева Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Восприемники: 1. Криворотченко Парфентий Онисимович 2. Кухтарева Памфила жена Соломия Акимовна
Восприемник
18.07.1875
Крещенный - Макрина 16.07.1875 г.р. Отец - Отирка Федот Васильевич Мать - Мария Константиновна
Восприемник
21.10.1875
Крещенный - Илларион 19.10.1875 г.р. Отец - Кузьменко Савва Алексеевич Мать - Ксения Максимовна
Поручитель
02.02.1876
По невесте. Жених - Холод Игнатий Корнилиевич, 18 лет, 1м браком Невеста - Кисунькина Марфа Прохоровна, 18 лет, девица
Восприемник
24.04.1876
Крещенный - Агапия 22.04.1876 г.р. Отец - Куриленко Онуфрий Сафронович Мать - Мария Ионична
Рождение ребёнка
24.10.1876
Сын: Киселев Дмитрий Трофимович
Мать ребёнка: Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Восприемники: 1. Криворотченко Парфентий Акимович 2. Кухтарева Памфила жена Соломия Акимовна
Поручитель
31.10.1876
По невесте. Жених - Мироненко Дорофей Иванович Невеста - Сплошная Фотина Семеновна
Восприемник
25.10.1877
Крещенный - Дмитрий 24.10.1877 г.р. Отец - Козьменко Савва Алексеевич Мать - Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
27.06.1878
Мать ребёнка: Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Онисимович 2. Новикова Спиридона дочь девица Варвара
Поручитель
15.10.1878
По жениху. Жених -Жабин Акакий Ионич, 18 лет, 1м браком Невеста - Комышова Ирина Филипповна, 20 лет, девица
Поручитель
29.04.1879
По жениху. Жених - Беляев Федор Васильевич, 21 год, 1м браком Невеста - Подобед Акелина Саввична, 32 года, 2м браком
Поручитель
20.02.1880
По жениху. Жених - Черняк Авраам Трофимович, бессрочно отпускной унтер-офицер, 30 лет, 1м браком Невеста - Бабенко Пелагея Петровна, 24 года. солдатка вдова
Восприемник
18.05.1880
Беляева Елена Отец - Беляев Федор Васильевич Мать - Акилина Саввична
Рождение ребёнка
06.08.1880
Сын: Киселев Матвей Трофимович
Мать ребёнка: Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Восприемники: 1. Черняк Григорий Малахиевич 2. Новикова Спиридона дочь девица Варвара
Поручитель
12.10.1880
По невесте. Жених - Шевченко Дионисий Захарьевич, 22 года, 1м браком Невеста - Куриленко Капитолина Онуфриевна, 19 лет, девица
Восприемник
22.10.1882
Беляев Дмитрий Отец - Беляев Кондрат Моисеевич Мать - Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
12.11.1882
Сын: Киселев Николай Трофимович
Мать ребёнка: Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Анисимович 2. Киселева Аристарха жена Варвара Спиридоновна
Поручитель
24.07.1883
По невесте. Жених - Наумов Алексей Иванович, гос. крестьянин села Бельдяжек, Колкской волоски, Кромского уезда, Орловской губернии, 30 лет 1с браком Невеста - Беляева Соломия Васильевна, 21 год накр... Показать все
Восприемник
11.02.1884
Новикова Агафья Отец - Новиков Федор Спиридонович Мать - Анна Ефимовна
Восприемник
09.03.1884
Куриленко Ирина Отец - Куриленко Онуфрий Сафронович Мать - Мария Ионовна
Поручитель
28.10.1884
По жениху. Жених - Холод Вавил Корниоиевич, 20 лет 1м браком Невеста - Криворотенко Анисья Федоровна, 17 лет, 1м браком
Рождение ребёнка
04.01.1886
Дочь: Киселева Домникия Трофимовна
Мать ребёнка: Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Онисимович 2. Сплошного Семена дочь девица Анна
Восприемник
20.12.1886
Куриленко Ульяния Отец - Куриленко Онуфрий Сафронович Мать - Мария Ионична
Восприемник
14.05.1887
Сплошной Федор Отец - Сплошной Поликарп Семенович Мать - Анна Лукьяновна
Восприемник
17.12.1887
Новиков Игнатий Отец - Новиков Федор Спиридонович Мать - Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
29.08.1888
Мать ребёнка: Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Онисимович 2. Шквиря Василия дочь девица Христина
Поручитель
30.10.1888
По жениху Жених - Сплошной Давид Семенович, 20 лет 1м браком Невеста - Черняк Александра Малахиевна, 17 лет девица
Поручитель
06.11.1888
По невесте Жених - Троянский Григорий Парфентьевич, 18 лет 1м браком Невеста - Шквиря Христина Васильевна, 18 лет девица
Смерть
Неизвестно