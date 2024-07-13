Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович
Рождение ребёнка
01.10.1872
Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович
Восприемники: 1. Новиков Демьян Андреевич 2. Жабина Евдокия Агеевна
Восприемник
14.04.1874
Крещенная - Агапия 13.04.1874 г.р. Отец - Козменко Савва Алексеевич Мать - Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
01.09.1874
Дочь: Киселева Елизавета Трофимовна
Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович
Восприемники: 1. Криворотченко Парфентий Онисимович 2. Кухтарева Памфила жена Соломия Акимовна
Рождение ребёнка
24.10.1876
Сын: Киселев Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович
Восприемники: 1. Криворотченко Парфентий Акимович 2. Кухтарева Памфила жена Соломия Акимовна
Восприемник
15.01.1877
Крещенный - Павел 13.01.1877 г.р. Отец - Белоус Павел Елисеевич Мать - Февронья Ионична
Рождение ребёнка
27.06.1878
Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович
Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Онисимович 2. Новикова Спиридона дочь девица Варвара
Восприемник
02.04.1879
Крещенный - Мария 01.04.1879 г.р. Отец - Троянский Федосий Антонович Мать - Анна Акимовна (Киселева)
Рождение ребёнка
06.08.1880
Сын: Киселев Матвей Трофимович
Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович
Восприемники: 1. Черняк Григорий Малахиевич 2. Новикова Спиридона дочь девица Варвара
Восприемник
27.10.1880
Черняк Анастасия Отец - Черняк Авраам Трофимович, временно отпускной унтер-офицер Мать - Пелагея Петровна
Восприемник
26.02.1882
Черняк Евдокия Отец - Черняк Авраам Трофимович Мать - Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
12.11.1882
Сын: Киселев Николай Трофимович
Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович
Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Анисимович 2. Киселева Аристарха жена Варвара Спиридоновна
Восприемник
06.10.1883
Черняк Пелагея Отец - Черняк Авраам Трофимович, бессрочный унтер-офицер Мать - Пелагея Петровна
Восприемник
07.03.1884
Белоус Василий Отец - Белоус Павел Елисеевич Мать - Февронья Ионовна (Жабина)
Рождение ребёнка
04.01.1886
Дочь: Киселева Домникия Трофимовна
Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович
Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Онисимович 2. Сплошного Семена дочь девица Анна
Восприемник
15.03.1886
Лебедева Дарья Отец - Лебедев Михей Ильич Мать - Татьяна Андреевна
Восприемник
23.05.1887
Лебедева Федосья Отец - Лебедев Михей Ильич Мать - Татьяна Андреевна
Восприемник
07.07.1887
Черняк Прокопий Отец - Черняк Авраам Трофимович Мать - Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
29.08.1888
Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович
Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Онисимович 2. Шквиря Василия дочь девица Христина
Восприемник
20.08.1892
Горлинский Аврам Отец - Горлинский Агафон Алексеевич Мать - Соломония Филипповна
Смерть
Неизвестно