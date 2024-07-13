Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселева (Жабина) Юстина (Устинья) Ионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Трофим Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович

Рождение ребёнка
01.10.1872

Сын: Киселев Роман Трофимович

Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович

Восприемники: 1. Новиков Демьян Андреевич 2. Жабина Евдокия Агеевна
Восприемник
14.04.1874
Крещенная - Агапия 13.04.1874 г.р. Отец - Козменко Савва Алексеевич Мать - Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
01.09.1874

Дочь: Киселева Елизавета Трофимовна

Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович

Восприемники: 1. Криворотченко Парфентий Онисимович 2. Кухтарева Памфила жена Соломия Акимовна
Рождение ребёнка
24.10.1876

Сын: Киселев Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович

Восприемники: 1. Криворотченко Парфентий Акимович 2. Кухтарева Памфила жена Соломия Акимовна
Восприемник
15.01.1877
Крещенный - Павел 13.01.1877 г.р. Отец - Белоус Павел Елисеевич Мать - Февронья Ионична
Рождение ребёнка
27.06.1878

Сын: Киселев Павел Трофимович

Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович

Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Онисимович 2. Новикова Спиридона дочь девица Варвара
Восприемник
02.04.1879
Крещенный - Мария 01.04.1879 г.р. Отец - Троянский Федосий Антонович Мать - Анна Акимовна (Киселева)
Рождение ребёнка
06.08.1880

Сын: Киселев Матвей Трофимович

Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович

Восприемники: 1. Черняк Григорий Малахиевич 2. Новикова Спиридона дочь девица Варвара
Восприемник
27.10.1880
Черняк Анастасия Отец - Черняк Авраам Трофимович, временно отпускной унтер-офицер Мать - Пелагея Петровна
Восприемник
26.02.1882
Черняк Евдокия Отец - Черняк Авраам Трофимович Мать - Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
12.11.1882

Сын: Киселев Николай Трофимович

Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович

Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Анисимович 2. Киселева Аристарха жена Варвара Спиридоновна
Восприемник
06.10.1883
Черняк Пелагея Отец - Черняк Авраам Трофимович, бессрочный унтер-офицер Мать - Пелагея Петровна
Восприемник
07.03.1884
Белоус Василий Отец - Белоус Павел Елисеевич Мать - Февронья Ионовна (Жабина)
Рождение ребёнка
04.01.1886

Дочь: Киселева Домникия Трофимовна

Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович

Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Онисимович 2. Сплошного Семена дочь девица Анна
Восприемник
15.03.1886
Лебедева Дарья Отец - Лебедев Михей Ильич Мать - Татьяна Андреевна
Восприемник
23.05.1887
Лебедева Федосья Отец - Лебедев Михей Ильич Мать - Татьяна Андреевна
Восприемник
07.07.1887
Черняк Прокопий Отец - Черняк Авраам Трофимович Мать - Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
29.08.1888

Сын: Киселев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Киселев Трофим Акимович

Восприемники: 1. Криворотенко Парфентий Онисимович 2. Шквиря Василия дочь девица Христина
Восприемник
20.08.1892
Горлинский Аврам Отец - Горлинский Агафон Алексеевич Мать - Соломония Филипповна
Смерть
Неизвестно

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