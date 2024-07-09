Киселев Аким Минич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти05.05.1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
?.09.1850
Мать ребёнка: Сплошная (Киселева) Наталья Демьяновна
Бракосочетание
1851
Жена: Киселева Софья Трофмовна
Поручитель
27.10.1857
По невесте. Жених - Луковка Фома Трофимович, 25 лет, первым браком Невеста - Сплошная Агафья Демьяновна, 21 год. девица
Поручитель
06.04.1858
По жениху. Жених - Волков Федор Климетич из села Гайчул, 24 года, 1й брак Невеста - Беляева Евдокия Моисеевна, 22 года, девица
Восприемник
23.01.1859
Крестница - Ксения. Отец - Рябец Роман Иванович Мать - Ксения Терентьевна Восприемница - Троянская Акилина Моисеевна
Поручитель
12.02.1861
По жениху. Жених - Козменко Савва Алексеевич, 25 лет, 1м браком Невеста - Бушкина Ксения Максимовна, 18 лет, девица 2й поручитель по жениху - Семен Сплошной.
Восприемник
19.03.1861
Крестница - Дарья 18.03.1961 г.р. Отец - Рябец Роман Иванович Мать - Ксения Терентьевна Восприемница - Казьменко Саввы жена Ксения Максимовна
Восприемник
02.01.1862
Крестник - Сегклитикия 01.01.1862 Отец - Белоус Даниил Терентьевич Мать - Екатерина Гавриловна
Поручитель
18.10.1862
По жениху. Жених - Бадунов Павел Герасимович, село Гусарка, 26 лет, 2м браком Невеста - Москалева Мавра Иовлевна, 18 лет, девица
Восприемник
20.10.1862
Крестница - Анна 19.10.1862 г.р. Отец - Нехай Максим Федорович Мать - Агафья Ильинична
Поручитель
30.01.1864
По жениху. Жених - Черняк Ефимий Трофимович, 21 год, 1м браком Невеста - Отирка Агафья Петровна, 20 лет, девица
Поручитель
01.11.1864
По невесте. Жених - Криворот Пантелеймон Онисимович, 20 лет, 1м браком Невеста - Бушкина Параскева Козминична, 17 лет, девица
Восприемник
04.12.1877
Крещенный - Савва 02.12.1877 г.р. Отец - Рябец Роман Иванович Мать - Ксения Терентьевна
Смерть
05.05.1878
от чехотки