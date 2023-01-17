Голова Серафима Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1927
Дочь: Куркова Голова Таисия Сергеевна
Отец ребёнка: Голов Сергей Михайлович
д. Григорово
Смерть
После 1996
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область