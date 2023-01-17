Голова Серафима Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолова Серафима Васильевна

Голова Серафима Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1927

Дочь: Куркова Голова Таисия Сергеевна

Отец ребёнка: Голов Сергей Михайлович

д. Григорово
Смерть
После 1996
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close