Куркова Голова Таисия Сергеевна
Место рожденияд. Григорово
Дата рождения20.11.1927
Дата смерти14.11.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927
д. Григорово
Рождение ребёнка
23.10.1950
Отец ребёнка: Курков Юрий Григорьевич
Улан-Уде ст.Девизионная
Рождение ребёнка
30.11.1956
Дочь: Смолякова Куркова Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Курков Юрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.2011
Витебск, Витебская область