Куркова Голова Таисия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куркова Голова Таисия Сергеевна

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Место рождения

д. Григорово

Дата рождения

20.11.1927

Дата смерти

14.11.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1927

Отец: Голов Сергей Михайлович

Мать: Голова Серафима Васильевна

д. Григорово
Рождение ребёнка
23.10.1950

Сын: Курков Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Курков Юрий Григорьевич

Улан-Уде ст.Девизионная
Рождение ребёнка
30.11.1956

Дочь: Смолякова Куркова Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Курков Юрий Григорьевич

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курков Юрий Григорьевич

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Смерть
14.11.2011
Витебск, Витебская область
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