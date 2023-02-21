Голов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голов Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1927

Дочь: Куркова Голова Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: Голова Серафима Васильевна

д. Григорово
Смерть
После 1960
Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
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