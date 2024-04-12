(Калафат Шервари-Фуното/Фонотова/) Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калафат Шервари-Фуното/Фонотова/) Матрона Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

22.05.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1916

Отец: Калафат Василий Серафимович

Мать: Калафат Вера Федоровна

Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1916г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-13 /стр.№ 10 /
Крещение
25.05.1916
ГАДО Ф-426-1-13 / стр № 10 /, м/к 1916г. / зап.№ 30 / | Godparents:Чекарамит Николай Петрович и жена его Софья Ивановна священник Калафат
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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