(Калафат Шервари-Фуното/Фонотова/) Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.05.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1916
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1916г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-13 /стр.№ 10 /
Крещение
25.05.1916
ГАДО Ф-426-1-13 / стр № 10 /, м/к 1916г. / зап.№ 30 / | Godparents:Чекарамит Николай Петрович и жена его Софья Ивановна священник Калафат
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно