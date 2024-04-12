Калафат (Фуното/Фонотова/БАРКЭТ) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
01.05.1900
Николаевская церковь м/к 1900г. / зап.№ 6 /,Ф-426-1-8 / лист № 209 /
Рождение ребёнка
06.03.1901
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1901г. /запись № 29, / ГАДО - Ф-426-1-9, /стр.№ 9 /
Рождение ребёнка
16.04.1903
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1903г. /запись № 22 / ГАДО - Ф-426-1-9 /стр.№ / 153 /
Рождение ребёнка
03.10.1905
Сын: Калафат Шервари-Фуното/фонотова/ Федор Васильевич
Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 75 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 108 /
Рождение ребёнка
30.05.1908
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1908г. /запись № 40 / ГАДО - Ф-426-1-11 /стр.№ / 79 /
Рождение ребёнка
10.08.1910
Дочь: Домникия Васильевна
Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович
Рождение ребёнка
22.05.1916
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Калафат Василий Серафимович
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1916г. /запись № 30 / ГАДО - Ф-426-1-13 /стр.№ 10 /
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно