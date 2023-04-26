Матрена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Илья (Яковлевич)

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пивцаев Федор (Яковлевич)

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Дмитрий (Яковлев)

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пивцаев Никита (Яковлев)

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья (Евдокия) Ефимова

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Татьяна Ефимова

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Неонила Ефимова

Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Смерть
Неизвестно
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