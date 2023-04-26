Матрена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Илья (Яковлевич)
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пивцаев Федор (Яковлевич)
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Дмитрий (Яковлев)
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья (Евдокия) Ефимова
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Татьяна Ефимова
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Неонила Ефимова
Отец ребёнка: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно