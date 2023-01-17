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Пивцаев Никита (Яковлев)

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Мать: Матрена Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1872

Жена: Акулина Алексеева

Рождение ребёнка
13.02.1874

Сын: Пивцаев Евстафий Никитович

Мать ребёнка: Акулина Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1886

Дочь: Варвара Никитична

Мать ребёнка: Акулина Алексеева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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