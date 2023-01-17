Пивцаев Никита (Яковлев)
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Мать: Матрена Андреева
Бракосочетание
08.11.1872
Жена: Акулина Алексеева
Рождение ребёнка
13.02.1874
Сын: Пивцаев Евстафий Никитович
Мать ребёнка: Акулина Алексеева
Рождение ребёнка
02.12.1886
Дочь: Варвара Никитична
Мать ребёнка: Акулина Алексеева
Смерть
Неизвестно