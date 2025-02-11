Акулина Яковлева
женский, родилась 30.05.1853, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 19.02.1855, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕфим Гордеев (Яков Гордеев)1808 г.р.
МатьМатрена Андреева1815 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1853
Отец: Ефим Гордеев (Яков Гордеев)
Мать: Матрена Андреева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
19.02.1855
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область