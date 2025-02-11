Акулина Яковлева 30.05.1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Акулина Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 30.05.1853, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 19.02.1855, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Ефим Гордеев (Яков Гордеев)1808 г.р.
Мать
Матрена Андреева1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1853

Отец: Ефим Гордеев (Яков Гордеев)

Мать: Матрена Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
19.02.1855
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: От врожденной слабости

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