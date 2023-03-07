Пивцаев Федор (Яковлевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивцаев Федор (Яковлевич)

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев

Мать: Матрена Андреева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1859

Жена: Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
10.11.1860

Дочь: Екатерина Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1864

Сын: Даниил Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1869

Дочь: Александра Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1870

Дочь: Наталья Федорова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1872

Сын: Пивцаев Степан Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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