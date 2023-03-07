Пивцаев Федор (Яковлевич)
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Яков (в крещ. - Ефим) Гордеев
Мать: Матрена Андреева
Бракосочетание
11.?.1859
Жена: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
10.11.1860
Дочь: Екатерина Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
12.12.1864
Сын: Даниил Федорович
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
25.04.1869
Дочь: Александра Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
16.08.1870
Дочь: Наталья Федорова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
26.12.1872
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно