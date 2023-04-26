Татьяна Васильева
Место рождениядер. Самодуровка
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.?.1859
Рождение ребёнка
10.11.1860
Дочь: Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)
Рождение ребёнка
12.12.1864
Сын: Даниил Федорович
Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)
Рождение ребёнка
25.04.1869
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)
Рождение ребёнка
16.08.1870
Дочь: Наталья Федорова
Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)
Рождение ребёнка
26.12.1872
Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)
Смерть
Неизвестно