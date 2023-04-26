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Татьяна Васильева

Место рождения

дер. Самодуровка

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Самодуровка
Бракосочетание
11.?.1859

Муж: Пивцаев Федор (Яковлевич)

Рождение ребёнка
10.11.1860

Дочь: Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1864

Сын: Даниил Федорович

Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.04.1869

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1870

Дочь: Наталья Федорова

Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1872

Сын: Пивцаев Степан Федорович

Отец ребёнка: Пивцаев Федор (Яковлевич)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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