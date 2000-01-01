Свивальнева Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвивальнева Вера Васильевна

Свивальнева Вера Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1903

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1867

Муж: Свивальнев Федор Степанов

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Свивальнев Иван Федорович

Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов

Рождение ребёнка
03.01.1869

Сын: Сивальнев Василий Федорович

Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Свивальнев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
21.12.1871

Сын: Свивальнев Федор Федорович

Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов

Россия, Тульская губерния, Алексинский район, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
09.12.1875

Сын: Свивальнев Павел Федорович

Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
17.04.1877

Дочь: Свивальнева Александра Федоровна

Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Смерть
После 1903
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close