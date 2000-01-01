Свивальнева Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1867
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Свивальнев Иван Федорович
Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов
Рождение ребёнка
03.01.1869
Сын: Сивальнев Василий Федорович
Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
04.11.1870
Сын: Свивальнев Михаил Федорович
Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
21.12.1871
Сын: Свивальнев Федор Федорович
Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов
Россия, Тульская губерния, Алексинский район, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
09.12.1875
Сын: Свивальнев Павел Федорович
Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
17.04.1877
Дочь: Свивальнева Александра Федоровна
Отец ребёнка: Свивальнев Федор Степанов
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Смерть
После 1903