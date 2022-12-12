Свивальнев Федор Степанов
Место рождения
Дата рождения27.05.1847 ст.
Дата смерти30.10.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1847 ст.
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Свивальнев Иван Федорович
Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна
Бракосочетание
До 1867
Рождение ребёнка
03.01.1869
Сын: Сивальнев Василий Федорович
Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
04.11.1870
Сын: Свивальнев Михаил Федорович
Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
21.12.1871
Сын: Свивальнев Федор Федорович
Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна
Россия, Тульская губерния, Алексинский район, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
09.12.1875
Сын: Свивальнев Павел Федорович
Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
17.04.1877
Дочь: Свивальнева Александра Федоровна
Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
26.09.1877
Дочь: Сивальнева Елисавета Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Смерть
30.10.1889
Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область