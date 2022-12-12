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Свивальнев Федор Степанов

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

27.05.1847 ст.

Дата смерти

30.10.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1847 ст.

Отец: Свивальнев Степан Ананьев

Мать: Свивальнева Анна Александровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Свивальнев Иван Федорович

Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна

Бракосочетание
До 1867

Жена: Свивальнева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
03.01.1869

Сын: Сивальнев Василий Федорович

Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
04.11.1870

Сын: Свивальнев Михаил Федорович

Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
21.12.1871

Сын: Свивальнев Федор Федорович

Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский район, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
09.12.1875

Сын: Свивальнев Павел Федорович

Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
17.04.1877

Дочь: Свивальнева Александра Федоровна

Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
26.09.1877

Дочь: Сивальнева Елисавета Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Смерть
30.10.1889
Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
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