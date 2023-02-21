Свивальнев Федор Федорович
Место рожденияРоссия, Тульская губерния, Алексинский район, деревня Ивановская
Дата рождения21.12.1871
Дата смерти30.10.1889
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1871
Россия, Тульская губерния, Алексинский район, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.
Сын: Свивальнев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.1903
Сын: Свивальнев Василий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1906
Дочь: Свивальнева Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1889
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская