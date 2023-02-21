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Свивальнев Федор Федорович

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Место рождения

Россия, Тульская губерния, Алексинский район, деревня Ивановская

Дата рождения

21.12.1871

Дата смерти

30.10.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1871

Отец: Свивальнев Федор Степанов

Мать: Свивальнева Вера Васильевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский район, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
02.02.1898 ст.

Сын: Свивальнев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Свивальнева Вера Васильевна

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1903

Сын: Свивальнев Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ивановское, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.05.1906

Дочь: Свивальнева Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свивальнева Надежда Васильевна

Смерть
30.10.1889
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
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